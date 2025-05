Πάπας Λέων ο 14ος: Οταν ο Ρόμπερτ Πρέβοστ έψεξε δημοσίως τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Βανς

Με εκείνη την ανάρτησή του, ο Ρόμπερτ Πρέβοστ είχε απαντήσει στον Αμερικανό αντιπρόεδρο: «Ο JD Vance κάνει λάθος. Ο Ιησούς δεν μας ζητά να διαβαθμίζουμε την αγάπη μας για τους άλλους».

Τι είχε συμβεί όμως και σε τι απαντούσε ο Καρδινάλιος Πρέβοστ;

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος είχε δώσει στις 29 Ιανουαρίου μια συνέντευξή στο Fox News λέγοντας: «Υπάρχει μια χριστιανική αντίληψη ότι πρώτα αγαπάς την οικογένειά σου, μετά αγαπάς τον πλησίον σου και μετά αγαπάς την κοινότητά σου, και μετά αγαπάς τους συμπολίτες σου, και μετά από αυτό, δίνεις προτεραιότητα στον υπόλοιπο κόσμο. Μεγάλο μέρος της άκρας Αριστεράς το έχει αντιστρέψει εντελώς αυτό».

Το συγκεκριμένο απόσπασμα της συνέντευξης Βανς πυροδότησε ευρύτερη διαδικτυακή συζήτηση, με ένθεν κακείθεν απόψεις και κεντρικό σημείο αναφοράς εάν μια τέτοια αντίληψη των πραγμάτων είναι ή όχι χριστιανική. Πολλοί πιστοί έσπευσαν να υπερασπιστούν αυτήν την ιεραρχία, επικαλούμενοι την προς Τιμόθεον Α’ Επιστολή του Αποστόλου Παύλου, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται: «εἰ δέ τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα τῶν οἰκείων οὐ προνοεῖ, τὴν πίστιν ἤρνηται καὶ ἔστιν ἀπίστου χείρων».

Δηλαδή: «Όποιος δεν φροντίζει τους συγγενείς του και μάλιστα όσους βρίσκονται στο δικό του σπίτι, έχει αρνηθεί την πίστη και είναι χειρότερος και από άπιστο».

Εκεί λοιπόν ήλθε η απάντηση του Πρέβοστ που ουσιαστικά ενστερνίζεται και αναδημοσιεύει άρθρο του National Catholic Reporter με τίτλο ο «Ο Τζέι Ντι Βανς, έκανε λάθος».

JD Vance is wrong: Jesus doesn’t ask us to rank our love for others https://t.co/hDKPKuMXmu via @NCRonline

— Robert Prevost (@drprevost) February 3, 2025