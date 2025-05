Σερβία: Ο Βούτσιτς στη Μόσχα για την Ημέρα της Νίκης – Αντιδράσεις στην ΕΕ

«Μετά από πολλά χρόνια, πίσω στη Μόσχα», έγραψε ο Βούτσιτς στο Instagram, κοινοποιώντας μια φωτογραφία του στο αεροδρόμιο της Μόσχας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι δεν θα έβλεπε με καλό μάτι τέτοιες ενέργειες από κράτη μέλη ή υποψήφιες χώρες, στις οποίες ανήκει η Σερβία από το 2012. «Οι σχέσεις με τη Ρωσία δεν μπορούν να είναι business as usual», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μάρκους Λάμερτ, αναφερόμενος στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ωστόσο, αρνήθηκε να κάνει εικασίες για τυχόν συνέπειες.

Αυτό έχει αφήσει περιθώρια ελιγμών στον Βούτσιτς, τον οποίο ο Πούτιν τίμησε με κορυφαίο βραβείο το 2019 για την προώθηση των δεσμών μεταξύ των χωρών.

Σε μια ένδειξη του τεντωμένου σχοινιού στο οποίο βαδίζει, ο Βούτσιτς, υποδέχθηκε τον Ρώσο πρέσβη την Τετάρτη πριν από την αναχώρησή του για τη Μόσχα.

Η βαλκανική χώρα διατηρεί εδώ και καιρό στενούς δεσμούς με τη Ρωσία και μια κοινή απέχθεια για το ΝΑΤΟ από τους βομβαρδισμούς στον πόλεμο του Κοσσυφοπεδίου το 1999.

Η παρέλαση του Πούτιν και η ΕΕ δεν μπορούν να πάνε μαζί, σημειώνει η ομάδα των Σοσιαλιστών & Δημοκρατών στο Ευρωκοινοβούλιο.

Putin’s Parade and the EU cannot go together.

With his trip to Moscow, Vučić’s message to the EU is unmistakable.

As long as Serbia’s leadership aligns itself with Putin, there can be no progress on its path to EU membership.

Accession negotiations should be reviewed. pic.twitter.com/D2OrxRUCEr

— S&D Group (@TheProgressives) May 7, 2025