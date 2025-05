Τραμπ: «Είσαι πιο καθαρός και από τα οπίσθια ενός μωρού, είσαι πιο καθαρός από εμένα, Τρέβορ»

Δύο μήνες νωρίτερα από το τηλεφώνημα, είχε ενταχθεί στην λίστα των κατηγορουμένων «λευκού κολάρου», που επεδίωκαν να επωφεληθούν από τον ενθουσιασμό της κυβέρνησης Τραμπ για την ανατροπή των διώξεων και τη μείωση των ποινών φυλάκισης.

Ο Μίλτον, ιδρυτής της εταιρείας κατασκευής ηλεκτρικών φορτηγών Nikola Corp., καταδικάστηκε για απάτη το 2022, μετά την προβολή ενός βίντεο από την -πτωχευμένη- πλέον εταιρεία, όπου ένα πρωτότυπο όχημα φαινόταν να κινείται με τη δική του ενέργεια, ενώ στην πραγματικότητα απλώς κυλούσε σε έναν λόφο.

Ο 43χρονος άνδρας έπιχείρησε να εμφανιστεί ως θύμα των ίδιων εισαγγελέων που είχαν στο παρελθόν ερευνήσει τους συμμάχους του προέδρου.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωσή του, για την απονομή χάριτος, τα ζητήματα που πίστευε ότι επηρέαζαν τη δίκη του ήταν, ένας ένορκος που ήθελε να καταργήσει την τάξη των δισεκατομμυριούχων, εισαγγελείς που τον δικάζουν στη Νέα Υόρκη για συμπεριφορά που συνέβη στην Αριζόνα και τη Γιούτα και ένας δικαστής που έδωσε λανθασμένες οδηγίες στους ενόρκους.

Όλη η προσπάθεια φάνηκε να αποδίδει όταν, μετά από 30 δευτερόλεπτα αναμονής στο ακουστικό, η φωνή του Τραμπ του ανακοίνωσε ο ότι επρόκειτο να του χορηγήσει πλήρη χάρη.

Στην επόμενη τηλεφωνική επικοινωνία, μια εβδομάδα αργότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος, επιβεβαίωσε ότι το θέμα είχε λυθεί, οριστικά

«Υπογράφτηκε. Είσαι πιο καθαρός και από τα οπίσθια ενός μωρού, είσαι πιο καθαρός από εμένα, Τρέβορ», θυμάται ο Μίλτον.

Παραδοσιακά, οι αιτήσεις χάριτος που διεκπεραιώνονται από το γραφείο χάριτος του Υπουργείου Δικαιοσύνης μπορεί να διαρκέσουν χρόνια, καθώς προυποθέτει εκτεταμένο έλεγχο από το FBI. Ο Μίλτονκατάφερε να εξασφαλίσει πλήρη και άνευ όρων χάρη σε περίπου δύο μήνες.

Today I was issued a full and unconditional pardon by @realDonaldTrump himself. He called me personally to tell me.

This pardon is not just about me—it’s about every American who has been railroaded by the government, and unfortunately, that’s a lot of people. It is no wonder… pic.twitter.com/qpT0jjI6Fy

— Trevor Milton (@nikolatrevor) March 28, 2025