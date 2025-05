Ανάφλεξη στο Κασμίρ: 11 άμαχοι νεκροί στο νέο κύμα επιθέσεων μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν – Στο προσκήνιο η πυρηνική απειλή

Το Νέο Δελχί ανακοίνωσε ότι έπληξε εννέα στόχους εντός του Πακιστάν και σε πακιστανικά εδάφη του Κασμίρ, κάνοντας λόγο για μια «εστιασμένη, μετρημένη και μη κλιμακούμενη» στρατιωτική επιχείρηση. Η Ινδία δεν έχει δώσει επίσημη αναφορά για τον απολογισμό των θυμάτων.

Από την πλευρά του, το Ισλαμαμπάντ επιβεβαίωσε ότι επλήγησαν τρεις τοποθεσίες και χαρακτήρισε τις επιθέσεις «δειλές».

BREAKING: India has just attacked Pakistan, firing missiles at 9 sites, both in Pakistan and Kashmir, in what they call Operation Sindoor.

– Pakistan says they will respond.

– Flights have been diverted inside of Pakistan.

The World certainly doesn’t seem more peaceful in the… pic.twitter.com/ogtHesNhGR

— Brian Krassenstein (@krassenstein) May 6, 2025