«Δεν είναι προς πώληση» – «Ποτέ μην λες ποτέ» – Ο «άβολος» διάλογος Τραμπ με τον Καναδό πρωθυπουργό

«Χρειάζονται δύο για να χορέψεις τανγκό, σωστά;», δήλωσε αρχικά ο Τραμπ. «Θα έχετε δωρεάν στρατό, τεράστια ιατρική περίθαλψη, μαζική μείωση φόρων για τους πολίτες, και άλλα πράγματα. Θα υπήρχαν πολλά πλεονεκτήματα», πρόσθεσε.

«Όταν κοίταξα τις δυο χώρες μαζί είπα ότι έτσι είναι γραφτό να γίνει. Αλλά δεν πρόκειται να το συζητήσουμε αυτό, εκτός αν κάποιος άλλος θέλει να το κάνει», συμπλήρωσε.

«Όπως ξέρετε από τα ακίνητα, υπάρχουν κάποια μέρη που δεν πωλούνται ποτέ», αντέδρασε ο Κάρνεϊ, εμφανώς εκνευρισμένος. «Δεν είναι προς πώληση. Δεν θα είναι προς πώληση, ποτέ», πρόσθεσε, με τον Τραμπ να απαντάει: «Ποτέ μη λες ποτέ».

Συνέχισε λέγοντας ότι η ευκαιρία στη σχέση του Καναδά με τις ΗΠΑ βρίσκεται «στη συνεργασία και σε αυτό που μπορούμε να οικοδομήσουμε μαζί και το έχουμε κάνει αυτό στο παρελθόν». Δήλωσε επίσης ότι συμφωνεί με τον Τραμπ όσον αφορά την ασφάλεια του Καναδά.

«Η κυβέρνησή μου έχει δεσμευτεί για μια βαθμιαία αλλαγή στην επένδυσή μας στην ασφάλεια του Καναδά και στην εταιρική μας σχέση», είπε.

Ο Καναδός πρωθυπουργός συνέχισε σημειώνοντας ότι ο Τραμπ «αναζωογόνησε» τη διεθνή ασφάλεια και το ΝΑΤΟ και ότι ο Καναδάς θα βάλει το «πλήρες μερίδιό» του στη διακυβερνητική διακρατική στρατιωτική συμμαχία.

Canadian Prime Minister Carney to Donald Trump on Canada being for sale:

“It’s not for sale. It won’t be for sale, ever.”

Donald: “Never say never.”

