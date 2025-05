Γκιντεόν Σάαρ προς Κάγια Κάλας: Η Χαμάς χρησιμοποιεί την βοήθεια προς τη Γάζα για να τροφοδοτήσει την πολεμική της μηχανή

«Εάν η Χαμάς συνεχίσει να κλέβει την βοήθεια από τον λαό, καθώς και να κερδίζει χρήματα από αυτήν, ο πόλεμος θα συνεχιστεί για πάντα», υποστήριξε ο Σάαρ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Επομένως, το Ισραήλ πρέπει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο διευκολύνει την είσοδο αγαθών».

Μάλιστα, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να βοηθήσει τις προσπάθειες του Ισραήλ.

Updated E.U. High Rep. for Foreign Affairs @kajakallas on the situation in Gaza. Hamas used the humanitarian aid that entered Gaza to feed its war machine.

If Hamas continues to steal the aid from the people as well as earning money from it – the war will continue forever.… pic.twitter.com/jR7jOSPhBa

— Gideon Sa’ar | גדעון סער (@gidonsaar) May 6, 2025