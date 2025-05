Παραδοχή Τραμπ ότι ίσως δεν είναι εφικτή η ειρήνη στην Ουκρανία -«Ο Πούτιν την θέλει ολόκληρη»

Μιλώντας την εκπομπή Meet the Press, του NBC, η παρουσιάστρια Κρίστεν Γουέλκερ ρώτησε τον Τραμπ τι θα έπρεπε να παραχωρήσει η Ρωσία στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με την Ουκρανία. «Ολόκληρη την Ουκρανία», απάντησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Όταν η δημοσιογράφος ζήτησε διευκρίνιση για το αν εννοούσε ότι η Ρωσία δεν θα εγκατέλειπε κανένα από τα εδάφη που ήδη κατέχει, ο Τραμπ απάντησε πως αναφερόταν σε κάτι άλλο: «Όχι, όχι. Αυτό που θέλει η Ρωσία είναι ολόκληρη την Ουκρανία. Και αν δεν είχα εμπλακεί εγώ, αυτή τη στιγμή θα πολεμούσαν για ολόκληρη την Ουκρανία. », είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Την ίδια στιγμή, αναγνώρισε για πρώτη φορά το ενδεχόμενο αδιεξόδου για τερματισμό του πολέμου, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «ίσως να μην είναι εφικτό».

Trump to NBC: “Russia wants all of Ukraine — and if I hadn’t intervened, they’d be fighting for all of it now.”

️ When asked what Ukraine might have to give up, he replied: “Russia will have to give up all of Ukraine.” pic.twitter.com/rnBsjCaPci

— Savchenko Volodymyr (@SavchenkoReview) May 5, 2025