Ισραήλ: Ο IDF επιβεβαιώνει πως εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές στη Χοντέιντα της Υεμένης

Περίπου 20 μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ συμμετείχαν στην επιχείρηση, σύμφωνα με τους Times of Israel.

⭕️IAF fighter jets struck Houthi terror targets, along Yemen’s coastline.

The strike was conducted in response to the repeated attacks by the Houthis against Israel, during which surface-to-surface missiles and UAVs were launched toward Israeli civilians.

The terrorist… pic.twitter.com/RSihcuin0Q

— Israel Defense Forces (@IDF) May 5, 2025