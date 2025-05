Η άλλη μάχη για το Κονκλάβιο: Φήμες – δηλητήριο, ψίθυροι και ροζ καπνός

Η ιστορία της εκλογής νέου Πάπα είναι γεμάτη από περιστατικά παρεμβάσεων ή επηρεασμού του Κονκλαβίου, άλλοτε από Ευρωπαίους μονάρχες, κάποιες φορές από οικογένειες ευγενών της Ιταλίας και άλλοτε ακόμη και από απλούς Ρωμαίους που βγήκαν στους δρόμους του για να δηλώσουν στήριξη στον δικό τους εκλεκτό για το Βατικανό.

Οι influencers του σήμερα δεν είναι βέβαια ευγενείς ή βασιλείς, έχουν όμως τα δικά τους κανάλια επηρεασμού: βλέπε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τηλεοπτικές και άλλες συνεντεύξεις, ανοιχτές επιστολές, ακόμη και…ριπές ροζ καπνού.

Οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις επηρεασμού του κονκλαβίου ξεκίνησαν άμα τη ανακοινώσει του θανάτου του Πάπα Φραγκίσκου τη Δευτέρα του Πάσχα και λογικά θα… ολοκληρωθούν μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης, όταν οι καρδινάλιοι – εκλέκτορες θα είναι αποκομμένοι από τον έξω κόσμο μέχρι να επιλέξουν διάδοχο.

Δύο από τα πιο προβεβλημένα «επεισόδια» επηρεασμού της κρίσης των Καρδιναλίων, μέχρι στιγμής, περιελάμβαναν τα εξής:

Τα δήθεν προβλήματα υγείας

Την περασμένη Πέμπτη, κυκλοφόρησαν αναφορές σε κάποια «δεξιά» καθολικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης των ΗΠΑ και στην ιστοσελίδα μιας συντηρητικής ιταλικής εφημερίδας ότι ο καρδινάλιος Πιέτρο Παρόλιν, ένα από τα φαβορί για να διαδεχθεί τον Φραγκίσκο, αντιμετώπισε πρόβλημα υγείας και χρειάστηκε επείγουσα ιατρική περίθαλψη για μία ώρα.

Εκπρόσωπος του Βατικανού δήλωσε ότι οι πληροφορίες ήταν εντελώς ψευδείς. Tην ίδια στιγμή, ιταλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι δήθεν «πληροφορίες» δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μια προσπάθεια υπονόμευσης των πιθανοτήτων του 70χρονου καρδιναλίου να εκλεγεί, αφήνοντας υπονούμενα ότι το σώμα του δεν ήταν πλέον ικανό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις. «Ήταν μια σαφής προσπάθεια ‘τιμωρίας’ του Παρόλιν», εκτιμά ο Ιταλός Καρδινάλιος Φραντσέσκο Κοκοπαλμέριο σε ιταλική εφημερίδα.

Και ο Τζον Λένον

Λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του Φραγκίσκου, ξαφνικά κάποιοι θυμήθηκαν ένα βίντεο ηλικίας έξι ετών του Φιλιππινέζου Καρδινάλιου Λουίς Αντόνιο Τάγκλε να τραγουδά ένα τμήμα από το ««Imagine» του Τζον Λένον το 2019 κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αμερικανικά και ιταλικά συντηρητικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον κατηγόρησαν ως αιρετικό, με μια ιταλική ιστοσελίδα να αναρωτιέται: «Αυτόν θέλουμε για Πάπα;»

Οι υποστηρικτές του Τάγκλε αντέτειναν ότι ο Καρδινάλιος είχε απλά τραγουδήσει μια συντετμημένη εκδοχή του διάσημου τραγουδιού του Λένον, στην οποία δεν υπήρχαν οι …αιρετικοί στίχοι «imagine there’s no heaven and no religion too».

Το συμπέρασμα είναι ότι τόσο «από δεξιά όσο και από αριστερά, οι ψευδείς ειδήσεις για τους υποψήφιους πάπες γνωρίζουν έξαρση», αναφέρει ο Πάολο Ροντάρι, σχολιαστής του Βατικανού για το ελβετικό ραδιόφωνο και τηλεόραση RSI.

Και οι τρόποι παρεμβάσεων δεν έχουν τελειωμό.

Δύο γνωστοί συντηρητικοί δημοσιογράφοι, ο Βρετανός Έντουαρντ Πέντιν και η Αμερικανίδα Νταϊάν Μοντάνια, ετοίμασαν ένα βιβλίο 200 σελίδων τόσο στα αγγλικά όσο στα ιταλικά με τίτλο «Έκθεση για το Κολλέγιο των Καρδιναλίων».

Το βιβλίο περιλαμβάνει τα προφίλ 30 καρδιναλίων και τις θέσεις τους σε βασικά δογματικά και κοινωνικά ζητήματα.

Μάλιστα ο Μοντάνια το…. ενεχείριζε στους καρδινάλιους κάθε φορά που εισέρχονται και εξέρχονται από τις συνεδριάσεις πριν από το κονκλάβιο.

Ο Πέντιν δήλωσε στο Reuters ότι το βιβλίο ήταν «μια υπηρεσία προς την Εκκλησία» και το γεγονός ότι συμπεριέλαβε σε αυτό πολλούς υπερσυντηρητικούς καρδιναλίους που γενικά θεωρούνται ότι δεν έχουν πιθανότητα εκλογής είχε στόχο να δώσει μια ευκαιρία «θεϊκής παρέμβασης» στο κονκλάβιο.

Από την άλλη πλευρά του φάσματος, νέοι, προοδευτικοί Καθολικοί από τη βόρεια Ευρώπη συνέγραψαν μια ανοιχτή επιστολή, προτρέποντας τους καρδινάλιους να επιλέξουν έναν άνδρα που θα συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις του Φραγκίσκου, που «άνοιξε πόρτες και έσπασε ταμπού».

Επιπλέον, αξιοποιώντας την μακροχρόνια οργή για τα σκάνδαλα σεξουαλικής κακοποίησης στους κόλπους της Εκκλησίας, διάφορες ομάδες πραγματοποίησαν συνεντεύξεις Τύπου στη Ρώμη για να επισημάνουν ότι η κρίση δεν έχει τελειώσει και να αξιολογήσουν τις ενέργειες – ή τις παραλείψεις – ορισμένων καρδιναλίων εκλεκτόρων στο ζήτημα αυτό

Ροζ καπνός

Και οι ομάδες πίεσης δεν σταματούν εδώ: Ότι μετά από κάθε γύρο ψηφοφορίας στο κονκλάβιο, από την καμινάδα της Καπέλα Σιστίνα θα βγαίνει μαύρος καπνός σε περίπτωση μη εκλογής και λευκός την ώρα της τελεσφορίας της εκλογής είναι γνωστό.

Φέτος κάπου κοντά στο Βατικανό θα υπάρξει και ροζ καπνός.

Θα προέλθει από τη Διάσκεψη Χειροτονίας Γυναικών, η οποία προωθεί την γυναικεία ιεροσύνη . Η ομάδα σχεδιάζει μάλιστα να απελευθερώσει ροζ καπνό από έναν λόφο κοντά στο Βατικανό λίγες ώρες πριν από την έναρξη του κονκλαβίου.

«Ο αποκλεισμός των γυναικών από το κονκλάβιο και από τη χειροτονημένη διακονία είναι αμαρτία και σκάνδαλο», δήλωσε η εκτελεστική διευθύντρια Κέιτ ΜακΈλγουι, συμπυκνώνοντας τις απόψεις της ομάδας.