Χούθι: Νέες απειλές προς το Ισραήλ – Καλούν τις αεροπορικές να μην πετούν στη χώρα

Συγκεκριμένα, οι Χούθι κάλεσαν τους αερομεταφορείς «να ακυρώσουν όλες τις προγραμματισμένες πτήσεις» προς τα αεροδρόμια του Ισραήλ «για να διαφυλάξουν την ασφάλεια των αεροσκαφών τους και του προσωπικού τους», είπε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος της οργάνωσης, Γιαχία Σάιρα, σε δήλωσή του.

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης ανακοινώνουν ότι θα εργαστούν για να επιβάλουν αεροπορικό αποκλεισμό στον ισραηλινό εχθρό στοχεύοντας επανειλημμένα αεροδρόμια, κυρίως το αεροδρόμιο Λοντ, γνωστό στο Ισραήλ ως αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν».

Η απειλή των Χούθι προς τους αερομεταφορείς έρχεται μετά την πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε η υεμενίτικη οργάνωση πλήττοντας για πρώτη φορά την περιοχή του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν, κοντά στο Τελ Αβίβ.

Sirens sounded across Israel due to a projectile launch from Yemen pic.twitter.com/ZxgypYMEJp

— Israel Defense Forces (@IDF) May 4, 2025