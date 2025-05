Νετανιάχου για επίθεση στο Μπεν Γκουριόν: Θα απαντήσουμε «εν ευθέτω χρόνω» σε Χούθι και Ιράν

«Οι επιθέσεις των Χούθι εκπορεύονται από το Ιράν», τόνισε ο Νετανιάχου με ανάρτηση στο X.

«Το Ισραήλ θα απαντήσει στην επίθεση των Χούθι εναντίον του βασικού αεροδρομίου μας ΚΑΙ, σε χρόνο και τόπο της επιλογής μας, στους Ιρανούς αφέντες τρομοκράτες τους», υπογραμμίζει.

President Trump is absolutely right!

Attacks by the Houthis emanate from Iran. Israel will respond to the Houthi attack against our main airport AND, at a time and place of our choosing, to their Iranian terror masters. pic.twitter.com/eO4hyUzNsI

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) May 4, 2025