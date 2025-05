Ισραήλ: Πύραυλος των Χούθι κατά του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν (βίντεο)

Έξι άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, με αντίποινα απειλεί το Ισραήλ.

Ο πύραυλος που εκτοξεύθηκε από τους Χούθι της Υεμένη προσγειώθηκε κοντά στον κεντρικό τερματικό σταθμό του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν του Ισραήλ το πρωί της Κυριακής, ανακοίνωσαν οι ισραηλινές αρχές.

Μη επαληθευμένο υλικό που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο φαίνεται να δείχνει οδηγούς σε κοντινό δρόμο να σταματούν για να προστατευτούν καθώς ένα βλήμα προσγειώνεται, δημιουργώντας ένα σύννεφο μαύρου καπνού κοντά στο αεροδρόμιο, το οποίο βρίσκεται στα περίχωρα του Τελ Αβίβ.

Surveillance camera footage shows the moment of the Houthi missile impact at Ben Gurion Airport.

The missile struck a grove adjacent to an access road, within the airport’s perimeter. pic.twitter.com/AUyQwKrEOy

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 4, 2025