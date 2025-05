Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου: «Η ανεξάρτητη δημοσιογραφία είναι ζωτικής σημασίας» – Τα μηνύματα της ΕΕ

«(οι δημοσιογράφοι) εργάζονται ακούραστα για να μας κρατούν καλά ενημερωμένους. Θέτουν την εξουσία προ των ευθυνών της. Μιλάνε δυνατά. Αμφισβητούν το status quo. Και μερικές φορές πληρώνουν το υπέρτατο τίμημα γι’ αυτό. Η ανεξάρτητη δημοσιογραφία είναι ζωτικής σημασίας. Ζωτικής σημασίας για τις ελεύθερες κοινωνίες και τις δημοκρατίες μας.

Έχουμε καθήκον να στηρίζουμε και να προστατεύουμε τους δημοσιογράφους, ώστε να μπορούν να επιτελούν το έργο τους χωρίς πιέσεις.

Η Ευρώπη θα υπερασπίζεται πάντα την ελευθερία και τον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης. Στην πατρίδα μας και στον κόσμο», σημειώνει η πρόεδρος της Κομισιόν.

Today, on World Press Freedom Day, we honour the women and men who dedicate their lives to the truth.

⁰They work tirelessly to keep us well-informed.

They hold power to account.

They speak up. They challenge the status quo.

And sometimes they pay the ultimate price for it.…

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 3, 2025