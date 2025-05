Στουτγάρδη: Έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου ο οδηγός που εμβόλισε πλήθος – 8 τραυματίες

Η αστυνομία κάνει λόγο για «τραγικό τροχαίο ατύχημα» και αποκλείει το ενδεχόμενο τρομοκρατικής επίθεσης ή σκόπιμης ενέργειας. Ο οδηγός, ένας 42χρονος Γερμανός, έχει ήδη συλληφθεί.

Terror in Germany, again?

A man driving a black Mercedes G-Class has plowed into a crowd on Charlottenstrasse near the Olgaeck tram stop in Stuttgart.

The man has reportedly been apprehended by police.

Three people are dead.

pic.twitter.com/uD9SbtbxLG

— Rebecca Mistereggen (@RMistereggen) May 2, 2025