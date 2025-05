Γερμανία: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς στο κέντρο της Στουτγκάρδης – Για «τροχαίο ατύχημα» κάνει λόγο η πυροσβεστική

Η δημοτική αστυνομία ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι «ένα αυτοκίνητο παρέσυρε μια ομάδα ανθρώπων» στη συνοικία Όλγκαεκ της κεντρικής Στουτγκάρδης.

Η πυροσβεστική έκανε λόγο για «πολλούς τραυματίες», εκ των οποίων ορισμένοι είναι «σε σοβαρή κατάσταση».

Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη.

At least 6 injured in car ramming Suspected terror attack in #Stuttgart, #Germany pic.twitter.com/vMuAnN0kvf

— Cityintel (@Cityintel1) May 2, 2025