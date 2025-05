Σφοδρή αμερικανική επίθεση στη Γερμανία για το Afd: «Αυτό είναι μεταμφιεσμένη τυραννία»

Σε δήλωσή του ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ καλεί τη Γερμανία να «αλλάξει πορεία» και κάνει λόγο για «μεταμφιεσμένη τυραννία».

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Η Γερμανία μόλις παρέσχε στην υπηρεσία κατασκοπείας της νέες εξουσίες για να επιτηρεί την αντιπολίτευση. Αυτό δεν είναι δημοκρατία, είναι μεταμφιεσμένη τυραννία. Αυτό που είναι πραγματικά εξτρεμιστικό δεν είναι το δημοφιλές AfD -το οποίο κατέλαβε τη δεύτερη θέση στις πρόσφατες εκλογές- αλλά μάλλον οι θανατηφόρες πολιτικές μετανάστευσης ανοιχτών συνόρων σύνορα του κατεστημένου, στις οποίες αντιτίθεται το AfD. Η Γερμανία θα πρέπει να αλλάξει πορεία».

Germany just gave its spy agency new powers to surveil the opposition. That’s not democracy—it’s tyranny in disguise.

What is truly extremist is not the popular AfD—which took second in the recent election—but rather the establishment’s deadly open border immigration policies…

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 2, 2025