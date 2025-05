Το σκάνδαλο «Signalgate» και οι δύο γυναίκες που «έφαγαν» τον Μάικ Γουόλτς

Ο Μάικ Γουόλτς είχε αναλάβει την «πλήρη ευθύνη» για την διαρροή απόρρητων πολεμικών σχεδίων των Ηνωμένων Πολιτειών στον αρχισυντάκτη του Atlantic Τζέφρι Γκόλντμπεργκ.

Μετά το σκάνδαλο «Signalgate», ο Γουόλτς φαίνεται πως έχασε την εμπιστοσύνη του Αμερικανού προέδρου, κάτι που επίσημα δεν αναγνωρίζεται από τον Λευκό Οίκο καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ τον μετακίνησε σε άλλο πόστο μετ’ επαίνων.

Σε ανάρτησή του, στην οποία όχι μόνο απέφυγε κάθε αιχμή για τον αποπεμφθέντα Σύμβουλο αλλά επιχείρησε να προσδώσει σχεδόν πανηγυρικό χαρακτήρα, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα προτείνει τον Γουόλτς ως τον επόμενο πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στα Ηνωμένα Έθνη.

Την απόφαση Τραμπ για την αποπομπή του φαίνεται να έχουν επηρεάσει δύο σημαντικά πρόσωπα στο περιβάλλον του Αμερικανού προέδρου, η ακούραστη σκληροπυρηνική φωνή του κινήματος Maga Λόρα Λούμερ και η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς.

Στο επίκεντρο της δυσαρέσκειας ως προς τον Γουόλτς βρίσκονταν τρία πράγματα:

Παράλληλα φαίνεται ότι είχε αρχίσει να ξεμένει από συμμάχους. Δεδομένου ότι είχε αυστηρή στάση απέναντι στη Μόσχα, ήταν από τους λίγους στην αμερικανική κυβέρνηση, που υποστήριξε την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία εάν δεν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία.

Αυτό τον έφερε σε σύγκρουση με άλλα πρόσωπα του υπουργικού συμβουλίου, αλλά και με ισχυρές προσωπικότητες εκτός αμερικανικής κυβέρνησης όπως ο πρώην παρουσιαστής του Fox News Τάκερ Κάρλσον και ο πρώην «στρατηγός» επικοινωνίας του Λευκού Οίκου Στιβ Μπάνον.

Ο Γουόλτς προήλθε από μια πιο παραδοσιακή πτέρυγα του Ρεπουμπλικανικού κόμματος και το 2016 είχε προσπαθήσει να εμποδίσει τον Τραμπ να κερδίσει το χρίσμα. Μπήκε στον κύκλο του Τραμπ μετά την εκλογική του ήττα το 2020. Έκτοτε άρχισε να εμφανίζεται στην τηλεόραση μιλώντας για λογαριασμό του Τραμπ και με την πολιτική του βάση στη Φλόριντα, έγινε τακτικός θαμώνας στο Mar-a-Lago και στα κεντρικά της εκστρατείας.

Ωστόσο, ορισμένοι από τους πιο πιστούς υποστηρικτές του Τραμπ τον είχαν βάλει στο μάτι και περίμεναν πότε θα «χτυπήσουν».

Ο Γουόλτς έχασε τέσσερα σημαντικά στελέχη στις αρχές του μήνα αφού η Λόρα Λούμερ, που έχει πάθος για τις θεωρίες συνωμοσίας, προέτρεψε τον πρόεδρο των ΗΠΑ να απολύσει αξιωματούχους του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, έδωσε στον Τραμπ μια λίστα με ονόματα και τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να τα εμπιστεύεται.

Ο Τραμπ πάντως υποστήριξε ότι η Λούμερ δεν είχε ανάμειξη στις απολύσεις. Ωστόσο, την αποκάλεσε «πολύ καλή πατριώτη». Έκτοτε η ίδια αποκάλυψε, μιλώντας στην δημοσιογράφο Τάρα Παλμέρι, πως ο τελικός της στόχος ήταν ο Γουόλτς.

In my interview with @LauraLoomer, she explains that she came to the White House last month with a video that would end Mike Waltz’s career as National Security Advisor. The Audio version of our interview is finally LIVE. Follow the show below. pic.twitter.com/R1iMQVZD5b

