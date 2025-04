Σκωτία: Διαμαρτυρία της Greenpeace στο γήπεδο γκολφ του Τραμπ

Η περιβαλλοντική οργάνωση Greenpeace είπε ότι οι ακτιβιστές της σκάλισαν το πορτρέτο του Ντόναλντ Τραμπ στην αμμώδη παραλία μαζί με το μήνυμα «Καιρός για αντίσταση- μάχη κατά της κατάληψης της εξουσίας από τον δισεκατομμυριούχο».

Η ΜΚΟ έδωσε στη δημοσιότητα υλικό από την προσωπογραφία που έφτιαξαν τα μέλη της, η οποία είχε μέγεθος περίπου το μισό ενός ποδοσφαιρικού γηπέδου, με αφορμή τις πρώτες 100 ημέρες της δεύτερης θητείας του Τραμπ, κατά τη διάρκεια των οποίων οι ΗΠΑ αποχώρησαν από τη συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα και στήριξαν σχέδια για την ενίσχυση της βιομηχανίας άνθρακα και του πετρελαϊκού τομέα.

Le groupe militant écologiste #Greenpeace, en collaboration avec Sand in Your Eye, dévoile une œuvre d’art contestataire réalisée sur une plage écossaise près du terrain de golf du président américain #DonaldTrump, à l’occasion des 100 premiers jours de son second mandat pic.twitter.com/4MrB9W06Bh

