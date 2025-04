Δίκη Έριν Πάτερσον: Μανιτάρια θανάτου στο κυριακάτικο τραπέζι – Τραγικό λάθος ή τριπλή δολοφονία;

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε το 2023, όταν οι καλεσμένοι της Πάτερσον κατανάλωσαν μοσχαρίσιο φιλέτο (beef wellington) που, σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, περιείχε τοξικά μανιτάρια του είδους Amanita phalloides, γνωστά ως «θανατηφόρα καπέλα».

Τα θύματα ήταν οι πρώην πεθεροί της, Ντον και Γκέιλ Πάτερσον (70 ετών), και η αδερφή της Γκέιλ, Χέδερ Γουίλκινσον (66 ετών), ενώ ο σύζυγος της τελευταίας, Ιαν Γουίλκινσον, 71 ετών και πάστορας, επέζησε έπειτα από μακρά νοσηλεία. Η Πάτερσον κάθισε και η ίδια στο τραπέζι, αλλά – όπως επισημάνθηκε στη δίκη – έφαγε από διαφορετικό, μικρότερο και διαφορετικού χρώματος πιάτο, γεγονός που σχολιάστηκε από τους καλεσμένους της.

Η κατηγορούμενη παραδέχθηκε πως είπε ψέματα στην αστυνομία σχετικά με το αν είχε μαζέψει ποτέ η ίδια μανιτάρια, αλλά αρνείται ότι γνώριζε τη θανατηφόρα φύση των συγκεκριμένων. Υποστήριξε επίσης ότι ορισμένα μανιτάρια τα αγόρασε αποξηραμένα από ασιατικό παντοπωλείο, χωρίς όμως να θυμάται ποια, ούτε έχει κρατήσει απόδειξη των συναλλαγών.

Η εισαγγελέας Ναvέτ Ρότζερς υποστήριξε ότι η Πάτερσον έδρασε με δολοφονική πρόθεση και, εν γνώσει της, χρησιμοποίησε δηλητηριώδη μανιτάρια, ενώ είχε προηγουμένως αναρτήσει στο Facebook ότι «κρύβει μανιτάρια σε όλα τα φαγητά» και τι χρησιμοποιεί αφυγραντήρα τροφίμων για να τα επεξεργαστεί. Μάλιστα κατέστρεψε αμέσως τη συσκευή μετά το περιστατικό.

