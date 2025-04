Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα: Επανεξελέγη πρόεδρος ο Μάνφρεντ Βέμπερ

Ο Γερμανός νομοθέτης κατέβηκε χωρίς αντίπαλο αφού εξασφάλισε την υποστήριξη των μεγαλύτερων αντιπροσωπειών του κόμματος μετά από μια εσωτερική διαμάχη για την εξουσία στα τέλη του περασμένου έτους. Το ΕΛΚ είναι η μεγαλύτερη πολιτική δύναμη των Βρυξελλών.

Το κόμμα διαθέτει 14 Ευρωπαίους επιτρόπους, 12 ηγέτες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και είναι η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με 188 Ευρωβουλευτές.

Στο ετήσιο συνέδριο του κόμματος στη Βαλένθια, ο Βέμπερ άδραξε τη στιγμή για να μιλήσει για τα επιτεύγματα του ΕΛΚ επί των ημερών του – και να χτυπήσει τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης σε όλο το πολιτικό φάσμα.

Προτού αναλάβει, το κόμμα «βρισκόταν πολιτικά σε άμυνα», είπε, επισημαίνοντας πώς από αντιπολίτευση σε 19 χώρες έχει μετακινηθεί σε σχεδόν δώδεκα αρχηγούς κυβερνήσεων.

Thankful and determined!

The @EPP is the beating heart of Europe! pic.twitter.com/gZ9z4kEs6x

— Manfred Weber (@ManfredWeber) April 29, 2025