Ινδία: Πυρκαγιά σε ξενοδοχείο στην Καλκούτα – Τουλάχιστον 15 νεκροί (βίντεο)

Αρκετοί άλλοι από τους ενοίκους «διασώθηκαν» από δωμάτια και την οροφή του ξενοδοχείου, διευκρίνισε στον Τύπο ο επικεφαλής της αστυνομίας στην Καλκούτα, ο Μανότζ Βέρμα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες Τρίτη το βράδυ και πλέον έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Ωστόσο στοίχισε τη ζωή σε «τουλάχιστον 15 ανθρώπους», σύμφωνα με την ίδια πηγή.



Οι πυρκαγιές σε κτίρια είναι τραγικά συνηθισμένο φαινόμενο στην Ινδία, εξαιτίας της έλλειψης εξοπλισμού για την πρόληψή τους και το ότι γενικά οι κανόνες ασφαλείας δεν τηρούνται.

VIDEO | Kolkata: A massive fire broke out at a hotel in central Kolkata’s Mechuapatti area on Tuesday night. At least 15 bodies have been recovered so far, Police Commissioner Manoj Verma said.

— Press Trust of India (@PTI_News) April 30, 2025