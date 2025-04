Το εστιακό βάθος της δόνησης εκτιμάται στα 10 χιλιόμετρα, με το επίκεντρο να εντοπίζεται σε θαλάσσιο χώρο 286 νοτιοδυτικά του Μπλαφ, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS).

(ΔΙΟΡΘΩΣΗ) 6️⃣2️⃣ Σεισμός M 6.2, 29/04 13:16 (UTC), βάθος 10 χλμ, Off West Coast of South Island, New Zealand.

