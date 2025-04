Λονδίνο: Μεγάλη φωτιά σε υποσταθμό ηλεκτρισμού – Εκκενώθηκε πολυκατοικία

Πυκνός καπνός έχει σκεπάσει δυτικά προάστια της βρετανικής πρωτεύουσας.

An electrical substation off Edgeware Road in northwest London is on fire pic.twitter.com/HFEtYPnPGA

Κατά το Sky News, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε μετασχηματιστή, ενώ στο σημείο, στην περιοχή Μέιντα Βέιλ, κλήθηκαν να σπεύσουν περίπου 100 πυροσβέστες.

Η πυρκαγιά επεκτάθηκε κατά το ίδιο μέσο στη στέγη γειτονικής πολυκατοικίας, από την οποία απομακρύνθηκαν περίπου 80 άτομα.

Firefighters are continuing to respond to the substation fire near Aberdeen Place, #MaidaVale.

The fire is producing a large amount of smoke and people in the local area are advised to keep doors and windows shut. https://t.co/etxgEK4SLZ

— London Fire Brigade (@LondonFire) April 29, 2025