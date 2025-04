Ιλινόις: Όχημα έπεσε σε κέντρο δημιουργικής απασχόλησης – 4 παιδιά νεκρά

Σύμφωνα με την πολιτειακή αστυνομία, τα αίτια διερευνώνται. Αρκετά ακόμη άτομα τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής. Ο οδηγός του οχήματος δεν τραυματίστηκε, ωστόσο μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για ιατρική αξιολόγηση.

«Μέχρι στιγμής μπορούμε να επιβεβαιώσουμε τέσσερις θανάτους, παιδιών ηλικίας από τεσσάρων έως 18 ετών. Τρία από τα θύματα παρασύρθηκαν έξω από το κτίριο και ένα βρισκόταν στο εσωτερικό», αναφέρεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία, είτε με ασθενοφόρα είτε με ελικόπτερο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 3:20 μ.μ. τοπική ώρα στο Τσάταμ, μια μικρή πόλη περίπου 16 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας του Ιλινόις, Σπρίνγκφιλντ.

