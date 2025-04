Πολύνεκρο σκηνικό τρόμου στο Βανκούβερ: 30χρονος έπεσε με SUV πάνω στο πλήθος υπαίθριου φεστιβάλ

Πολύνεκρο περιστατικό με πολλούς νεκρούς και τραυματίες, σύμφωνα με τη διατύπωση της καναδικής αστυνομίας, σημειώθηκε στο Βανκούβερ του Καναδά όταν όχημα έπεσε πάνω σε πλήθος κατά τη διάρκεια υπαίθριου φεστιβάλ.

Δράστης της επίθεσης, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της αστυνομία είναι ένας άνδρας 30 ετών, ο οποίος και συνελήφθη επί τόπου.

Ο συλληφθείς είναι κάτοικος του Βακνκούβερ.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, δεν απάντησε όταν ρωτήθηκε εάν ο δράστης έχει ποινικό μητρώο.

Το περιστατικό συνέβη στις 20:14 τοπική ώρα (6:14 ξημερώματα Κυριακής, ώρα Ελλάδας) ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη το φεστιβάλ Lapu Lapu στις οδούς East 43rd Avenue και Fraser. Πρόκεται για ένα φεστιβάλ προς τιμήν του φερώνυμου εθνικού ήρωα των Φιλιππίνων που συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο και όχι μόνο από την συγκεκριμένη κοινότητα που διαβιεί στον Καναδά.

Αυτόπτης μάρτυρας, την κατάθεση του οποίου μεταδίδει το Reuters, αναφέρει ότι είδε ένα μαύρο SUV να κινείται «ανεξέλεγκτα» λίγο πριν από το περιστατικό.

Πλάνα από βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο εμφανίζουν ένα τέτοιο μαύρο όχημα με εμφανή τα σημεία της πρόσκρουσης.

Εμφανίζουν επίσης τα επακόλουθα της σύγκρουσης, με ανθρώπινα σώματα σκορπισμένα σε όλον το δρόμο.

Τα θύματα μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε πολλά τοπικά νοσοκομεία, όπου στο προσωπικό έχει δοθεί οδηγία να προετοιμάζεται για μαζικές απώλειες, σύμφωνα με την Vancοuver Sun.

#Breaking Tragedy at Vancouver’s Lapu Lapu Day Block Party. A Black SUV plows into crowd, killing several and injuring over a dozen according to Vancouver Police. The Driver in custody and Police investigating motive. #Vancouver #LapuLapuFestival pic.twitter.com/CgV64PMUuj — SLCScanner (@SLCScanner) April 27, 2025

Iδιοκτήτης καντίνας που βρισκόταν στο φεστιβάλ, σε τηλεφωνική συνέντευξη στην Postmedia, περιέγραψε μια «απίστευτη μέρα» που κατέληξε «σε σοκ και τρόμο».

The driver of the vehicle who drove into the Lapu Lapu Festival in Vancouver, Canada earlier, killing and injuring several people, has since been detained by police. Witnesses at the scene state that he appears to be a 20-year-old Asian male and possibly mentally challenged in… pic.twitter.com/a9Emv6Vcdu — OSINTdefender (@sentdefender) April 27, 2025

«Δεν πρόλαβα να δω τον οδηγό, το μόνο που άκουσα ήταν στροφές κινητήρα. Ακουγόταν σαν ένα αυτοκίνητο να τρέχει με ταχύτητα». Μετά σήκωσα το κεφάλι μου και είδα ανθρώπους ”στον αέρα”. Συνέβη πολύ γρήγορα».

Multiple dead, injured after vehicle drives into Filipino block party in Vancouver https://t.co/VlQK32cx5q — CTV News Vancouver (@CTVVancouver) April 27, 2025

Ήδη στο διαδίκτυο κυκλοφορούν δεκάδες βίντεο που εμφανίζουν σκηνές τρόμου μετά την επίθεση.

Η γνησιότητα πολλών λήψεων δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Additional footage from the scene of the incident at the Lapu Lapu Festival in Vancouver, Canada, in which an individual drove through a crowd of festivalgoers on a closed-off street, with reports right now suggesting 5-10 fatalities and well over a dozen injuries. The suspect is… pic.twitter.com/WNfYp9mXDh — OSINTdefender (@sentdefender) April 27, 2025

Ο δήμαρχος της πόλης, Κεν Σιμ, δήλωσε σοκαρισμένος από το «φρικτό» γεγονός που έλαβε χώρα στο φεστιβάλ Lapu Lapu, ημέρα που θεωρείται από τις μεγαλύτερες γιορτές του Φιλιππινέζικου πολιτισμού και της κοινότητας των Φιλιππινέζων στη χώρα.

I am shocked and deeply saddened by the horrific incident at today’s Lapu Lapu Day event. We will work to provide more information as soon as we can, but at this time @VancouverPD have confirmed that there are a number of fatalities and multiple injuries. Our thoughts are with… — Mayor Ken Sim (@KenSimCity) April 27, 2025

«Οι σκέψεις μας είναι με όλη την κοινότητα των Φιλιππίνων του Βανκούβερ», πρόσθεσε ο δήμαρχος.

H ανακοίνωση της αστυνομίας

A number of people have been killed and multiple others are injured after a driver drove into a crowd at a street festival at E. 41st Avenue and Fraser shortly after 8 p.m. tonight. The driver is in custody. We will provide more information as the investigation unfolds. pic.twitter.com/Iqh5AK5Au3 — Vancouver Police (@VancouverPD) April 27, 2025

Στην αρχική ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρεται: «Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν όταν ένας οδηγός έπεσε πάνω στο πλήθος σε υπάιθριο φεστιβάλ.Ο οδηγός είναι υπό κράτηση.«Θα παράσχουμε περισσότερες πληροφορίες καθώς εξελίσσεται η έρευνα».

Video of the SUV that drove into the crowd of people in #Vancouver tonight at the Lapu Lapu Festival. Tragic news. There’s videos of the alleged suspect, I won’t be sharing those. pic.twitter.com/9o4HSR7zW1 — Karm Sumal (@KarmSumal) April 27, 2025

Ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ, δήλωσε στο X «συντετριμμένος» για τα γεγονότα στο φεστιβάλ Lapu Lapu.

«Τα θερμά μου συλλυπητήρια στους οικείους των νεκρών και των τραυματιών, στην κοινότητα των Φιλιππίνων Καναδά και σε όλους στο Βανκούβερ. Πενθούμε όλοι μαζί σας», έγραψε.

«Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και ευχαριστούμε τις πρώτες βοήθειες για την ταχεία δράση τους».