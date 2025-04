Τα μυστήρια του Βαπτιστηρίου: Η συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι και οι ξαφνικές απειλές κατά Πούτιν

Ο λόγος για το τετ α τετ Τραμπ – Ζελένσκι, το μεσημέρι του Σαββάτου στο Βατικανό.

Πριν από την προσγείωση του Αμερικανού προέδρου στη Ρώμη, αξιωματούχοι υποβάθμιζαν την προοπτική συνάντησής του με τον Ζελένσκι ή άλλους ηγέτες, επικαλούμενοι το χρονικά ασφυκτικό πλαίσιο του ταξιδιού του και τον επίσημο σκοπό του, να τιμήσει δηλαδή τον εκλιπόντα Πάπα.

Αλλωστε ο Τραμπ είχε αρχικά επιλέξει τη Σαουδική Αραβία ως πρώτο σταθμό στο εξωτερικό για τη νέα του θητεία. Αλλά όταν πέθανε ο Πάπας Φραγκίσκος, τα σχέδια άλλαξαν. Και Τραμπ έκανε, εκών – άκων ίσως, την πρώτη, εκτός ΗΠΑ, στάση του, στην Ευρώπη.

Φορώντας ένα σκούρο γαλάζιο κοστούμι, σε αντίθεση με το απόλυτο μαύρο των περισσότερων ηγετών και συνοδευόμενος από την εορτάζουσα Μελάνια, ο Τραμπ βρέθηκε ξαφνικά ανάμεσα σε ηγέτες που φαινομενικά αποφεύγει ήδη από την ανάληψη των καθηκόντων του.

Η αλήθεια είναι ότι η κατανομή των θέσεων στην πλατεία του Αγίου Πέτρου και ο συνωστισμός πολλών ηγετών εκεί, κατέστησαν δυνατές μερικές σύντομες επαφές.

Ετσι ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε μια τυπική χειραψία με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με την οποία δεν είχε μιλήσει καθόλου από τότε που επέστρεψε στα καθήκοντά του εν μέσω εμπορικών και αμυντικών διαφορών με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πληροφορίες μάλιστα μετέδιδαν ως ηυξημένο το άγχος της ντερ Λάιεν για το εάν θα πραγματοποιηθεί μία συνάντηση.

Το πρωτόκολλο των καθισμάτων -διατεταγμένο με βάση το όνομα της χώρας στα γαλλικά– έστειλε επίσης τη θέση του Τραμπ δίπλα στους ηγέτες της Εσθονίας και της Φινλανδίας, με τους οποίους είχε μια πολύ σύντομη κουβέντα.

Η συνάντηση του Σαββάτου ήταν η πρώτη πρόσωπο με πρόσωπο μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι μετά το ναυάγιο του Λευκού Οίκου τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος (και άλλοι αξιωματούχοι, του Τζέι Ντι Βανς πρωτοστατούντος) επέπληξαν δημόσια τον Ζελένσκι για ανεπαρκή ευγνωμοσύνη προς τις ΗΠΑ και πάγωσαν για λίγο τις αποστολές όπλων και την ανταλλαγή μυστικών πληροφοριών .

Έκτοτε, ο Λευκός Οίκος ξεκίνησε μία ολοένα και πιο φορτική πίεση για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία.

Μετά την κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου, ο Τραμπ επιβιβάστηκε στο Air Force One και αναχώρησε από τη Ρώμη. Ενώ βρισκόταν εν πτήσει, δημοσίευσε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην οποία υιοθέτησε σκληρό τόνο έναντι του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Δεν υπήρχε λόγος για τον Πούτιν να εκτοξεύει πυραύλους σε περιοχές αμάχων, πόλεις και κωμοπόλεις», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Και συνέχισε: «Με κάνει να σκέφτομαι ότι ίσως δεν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο, απλώς παίζει καθυστερήσεις και πρέπει να αντιμετωπιστεί διαφορετικά, μέσω τραπεζικών» ή δευτερογενών Κυρώσεων;» Πεθαίνει πάρα πολύς κόσμος!!!» κατέληξε.

Για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις όμως για την ένταση της όποιας μεταστροφής Τραμπ: Τα δύο τρία της ανάρτησης του δεν είχαν να κάνουν με τον Πούτιν, αλλά για τον δημοσιογράφο Πίτερ Μπέικερ των New York Times, και τον Μπαράκ Ομπάμα.

Πάντως, μετά τις δηλώσεις Τραμπ, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ δήλωσε ότι η Γερουσία είναι έτοιμη να προχωρήσει σε διακομματικό νόμο νομοθεσία που θα επιβάλλει εμπορικές κυρώσεις σε χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άλλα προϊόντα.

«Η Γερουσία είναι έτοιμη να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση και θα το πράξει με συντριπτική πλειοψηφία εάν η Ρωσία δεν ασπαστεί μια έντιμη, δίκαιη και διαρκή ειρήνη», έγραψε ο Γκράχαμ στο X.

