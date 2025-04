Ζελένσκι για τη συνάντηση με Τραμπ στο Βατικανό: Μπορεί να αποδειχθεί ιστορική

Σχεδόν ταυτόχρονα με την αναχώρηση (φωτογραφία) του Ντόναλντ Τραμπ από την ιταλική πρωτεύουσα, ο Ζελένσκι, με ανάρτησή του στο X, εμφανίστηκε αισιόδοξος και έκανε λόγο για μία «συμβολική συνάντηση» που έχει τη «δυνατότητα να γίνει ιστορική, αν επιτύχουμε αποτελέσματα».

Ολοκληρώνει μάλιστα την ανάρτησή του ευχαριστώντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Γράφει συγκεκριμένα ο Ζελένσκι: «Καλή συνάντηση. Συζητήσαμε πολλά κατά πρόσωπο. Ελπίζω σε αποτελέσματα σε όλα τα θέματα που καλύψαμε. Να προστατευθούν οι ανθρώπινες ζωές. Να υπάρξει πλήρης και άνευ όρων εκεχειρία. Αξιόπιστη και διαρκής ειρήνη που θα αποτρέψει το ξέσπασμα ενός ακόμη πολέμου. Πολύ συμβολή συνάντηση που μπορεί να καταστεί ιστορική εάν επιτύχουμε κοινά αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε των ΗΠΑ»

Good meeting. We discussed a lot one on one. Hoping for results on everything we covered. Protecting lives of our people. Full and unconditional ceasefire. Reliable and lasting peace that will prevent another war from breaking out. Very symbolic meeting that has potential to… pic.twitter.com/q4ZhVXCjw0

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 26, 2025