6,3 ρίχτερ στον Ισημερινό: Τουλάχιστον 20 τραυματίες – Ζημιές σε κτίρια και υποδομές

Επίσης προκλήθηκαν ζημιές σε τουλάχιστον 60 κτίρια, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν επίσης στα δίκτυα ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών.

Ο σεισμός είχε βάθος 35 χιλιομέτρων και σημειώθηκε γύρω στις 06.45 τοπική ώρα (14.45 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής (USGS).

Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε στο κεφάλι και τρεις κατοικίες υπέστησαν ζημιές, ανέφερε η Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης των Κινδύνων (SNGR) στο κανάλι της στο Whatsapp. Καταστροφές καταγράφηκαν και σε τουλάχιστον επτά δημόσια κτίρια, ενώ τοίχοι κατέρρευσαν. Επιπλέον, σημειώθηκαν και διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

«Ήταν πολύ δυνατός (…). Έμοιαζε με αιωνιότητα σε εμάς», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο πρώην υποψήφιος για την προεδρία Γιακού Περές, που βρισκόταν στην πόλη Εσμεράλδας για να παρουσιάσει ένα βιβλίο σε ένα πανεπιστήμιο. Εξερχόμενος από το κτίριο, ο Περές διαπίστωσε πως «ορισμένα μικρά σπίτια είχαν καταστραφεί».

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε σε απόσταση 8,4 χιλιομέτρων από την πόλη Εσμεράλδας, την πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας, διευκρίνισε η υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων στο Χ, προσθέτοντας πως ο σεισμός έγινε αισθητός σε 10 από τις 24 επαρχίες της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

«Διέταξα όλοι οι υπουργοί να μεταβούν αμέσως στην επαρχία Εσμεράλδας προκειμένου να συντονίσουν την εγκατάσταση καταφυγίων, τη διανομή κιτ ανθρωπιστικής βοήθειας και την προσφορά της απαραίτητης στήριξης προς όλον τον πληθυσμό μας», έγραψε σε μήνυμα στο Χ ο προσφάτως εκλεγμένος πρόεδρος του Ισημερινού Ντάνιελ Νομπόα.

EARTHQUAKE ‼️‼️

A powerful 6.0-magnitude earthquake struck about an hour ago at 6:44 AM (April 25, 2025), with the epicenter located 9.31 km from Esmeralda. The quake was strongly felt across several cities in Ecuador, causing significant damage in some areas. pic.twitter.com/IbWkAC1dZa

— Weather Monitor (@WeatherMonitors) April 25, 2025