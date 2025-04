Ρωσία: Ποιος ήταν ο στρατηγός που σκοτώθηκε σε έκρηξη αυτοκινήτου λίγο έξω από τη Μόσχα πριν από τη συνάντηση Γουίτκοφ-Πούτιν

Σημειώνεται ότι ο Γουίτκοφ βρίσκεται στη ρωσική πρωτεύουσα για κρίσιμες συνομιλίες σχετικά με μια πιθανή κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, καθώς πλησιάζει η προθεσμία του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου εντός των πρώτων 100 ημερών της προεδρίας του.

Ο απεσταλμένος έγινε δεκτός από τον Πούτιν στο Κρεμλίνο το απόγευμα της Παρασκευής, όπως μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass, λέγοντας ότι ο Γουίτκοφ συναντήθηκε επίσης με τον ανώτερο Ρώσο διαπραγματευτή Κίριλ Ντμίτριεφ.

Ο στρατηγός Γιάροσλαβ Μοσκάλικ ήταν αναπληρωτής επικεφαλής της Διεύθυνσης Κύριων Επιχειρήσεων του Γενικού Επιτελείου των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων και σκοτώθηκε από την έκρηξη ενός Volkswagen Golf στην πόλη Μπαλασίκα, που βρίσκεται λιγότερο από 20 μίλια ανατολικά της Μόσχας.

Major General Yaroslav Moskalik, the Deputy Head of the Main Operations Directorate of the General Staff of the Russian Armed Forces, was eliminated this morning in the town of Balashikha to the east of Moscow, after a car bomb exploded as he walked past leaving his home. Adding… pic.twitter.com/UrndDGZobZ

