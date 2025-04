Τραμπ: Η Κριμαία θα μείνει στη Ρωσία

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε την Ουκρανία για την έναρξη του πολέμου. Ειδικότερα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι αυτό που προκάλεσε την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία «ήταν όταν άρχισαν να μιλάνε για ένταξη στο ΝΑΤΟ».

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατανοεί ότι η Κριμαία θα παραμείνει στη Ρωσία. «Και ο Ζελένσκι το καταλαβαίνει αυτό και όλοι το καταλαβαίνουν ότι οι Ρώσοι την έχουν εδώ και πολύ καιρό. Την έχουν πολύ πριν έρθει ο Τραμπ» σημείωσε.

The first 100 days of President Donald Trump’s second term have been among the most destabilizing in American history.

He sat down with TIME at the White House on April 22 for a rare long-form, on-the-record interview about the last three months. Read our story:… pic.twitter.com/FkCTUxCviT

