Ουκρανία: Με βορειοκορεατικούς βαλλιστικούς πυραύλους KN-23 η επίθεση στο Κίεβο

Σύμφωνα με την πηγή του Reuters, ο πύραυλος που έπληξε την ουκρανική πρωτεύουσα ήταν ο KN-23, βαλλιστικός πύραυλος μικρού βεληνεκούς από την Βόρεια Κορέα που είναι γνωστός για την ευελιξία, την ακρίβεια και την ικανότητά του να φέρει συμβατικές είτε πυρηνικές κεφαλές.

Στη ρωσική επιδρομή στο Κίεβο χρησιμοποιήθκαν πολλαπλοί τύποι όπλων, αναφέρεται επίσης σε ανάρτηση του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας: βαλλιστικοί πύραυλοι KN-23 που προμηθεύθηκε η Ρωσία από τη Βόρεια Κορέα, εγχώριοι πύραυλοι κρουζ Kalibr και ιρανικά drones Shahed-136.

On the night of April 24, russian terrorists launched a massive missile attack on Ukraine, using 70 missiles of various types and 145 UAVs.

air defense shot down 112 aerial targets:

– 31 Kh-101cruise missiles

– 7 Iskander-K/KN-23 ballistic missiles

– 6 Kalibr cruise missiles… pic.twitter.com/DWt0fXLg1d

— Defense of Ukraine (@DefenceU) April 24, 2025