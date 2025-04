Πόλεμος στην Ουκρανία: Επιστρέφει εσπευσμένα στο Κίεβο ο Ζελένσκι μετά τη ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones

Σε ανάρτησή του -και δημοσιεύοντας βίντεο από τις επιχειρήσεις Ουκρανών διασωστών σε συντρίμμια- ο κ. Ζελένσκι ανέφερε ότι αν και η Ουκρανία έχει συμφωνήσει εδώ και 44 ημέρες σε κατάπαυση του πυρός, η Ρωσία «συνεχίζει να σκοτώνει τον λαό μας».

Ο Ουκρανός πρόεδρος επεσήμανε ότι η Ρωσία εκτόξευσε σχεδόν 70 πυραύλους, ορισμένοι από τους οποίους βαλλιστικοί, καθώς και περίπου 150 drones.

Τόνισε ότι 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Κίεβο και περισσότεροι από 80 έχουν τραυματιστεί σε όλη την Ουκρανία, ενώ υπάρχουν σημαντικές ζημιές.

It has been 44 days since Ukraine agreed to a full ceasefire and a halt to strikes. This was a proposal from the United States. And it has been 44 days of Russia continuing to kill our people and evading tough pressure and accountability for its actions.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 24, 2025