Χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους λόγω της πυρκαγιάς που σαρώνει το Νιου Τζέρσεϊ

Περίπου 3.000 κάτοικοι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, αφού περισσότερες από 1.300 εγκαταστάσεις εντοπίστηκαν να κινδυνεύουν, ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Νιου Τζέρσεϊ

Η πυρκαγιά στις κοινότητες Όσιαν και Λέισι στην κομητεία Όσιαν είχε περιοριστεί μόνο κατά περίπου 10 τοις εκατό μέχρι το βράδυ της Τρίτης, ανέφερε η υπηρεσία.

Αναμένεται να δώσει ενημέρωση σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη.

A destructive wildfire has erupted in eastern New Jersey, burning more than 8,500 acres as of Tuesday night, spurring thousands of evacuations and painting the sky bright red in parts of Ocean County. https://t.co/NDRjFQy6UB pic.twitter.com/nU9hm31LLe

— The Washington Post (@washingtonpost) April 23, 2025