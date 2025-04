Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος: Ο Πάπας Φραγκίσκος ήταν εμβληματική μορφή αγάπης

Μάλιστα, προσθέτει: «Η χαρά του Πάσχα φέρει μια νότα θλίψης με τη μεγάλη απώλεια του Πάπα Φραγκίσκου που αναπαύεται πια στην αγκαλιά του Κυρίου».

The joy of Pascha is tinged with a note of sadness today, as we learn of the repose in the Lord of Pope Francis. In a world of increasing animosity, conflict, and hate, Pope Francis was a towering figure of compassion, empathy, and love. Memory Eternal – “Requiescat in Pace” pic.twitter.com/YhWs6l62bx

— Elpidophoros (@Elpidophoros) April 21, 2025