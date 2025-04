Πόλεμος στην Ουκρανία: Υποβαθμίστηκαν οι διαπραγματεύσεις στο Λονδίνο – Η αιφνιδιαστική απουσία του Ρούμπιο «ναυάγησε» τις συζητήσεις

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες υποβαθμίστηκαν μετά την αιφνιδιαστική ακύρωση του ταξιδιού του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και του ειδικού απεσταλμένου του Αμερικανού προέδρου Στιβ Γουίτκοφ. Έτσι η σύνοδος κορυφής ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή.

Αντ’ αυτού, θα διεξαχθούν συνομιλίες σε χαμηλότερο επίπεδο, με τη συμμετοχή ανώτερων αξιωματούχων, όπως ανακοίνωσε σήμερα το πρωί η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, θα εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ. Επίσης, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να συναντηθεί διμερώς με τον Βρετανό ομόλογό του Ντέιβιντ Λάμι.

Ο Ρούμπιο, ο οποίος αναμενόταν να συμμετάσχει στις συζητήσεις αλλά η Ουάσιγκτον επιβεβαίωσε ότι δεν θα παρευρεθεί λόγω «υλικοτεχνικών θεμάτων», δήλωσε ότι θα επαναπρογραμματίσει τις συζητήσεις στο Λονδίνο για τους επόμενους μήνες, ενώ ο Γουίτκοφ αναμένεται στη Μόσχα αργότερα αυτή την εβδομάδα για νέες συνομιλίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Today I had a productive conversation with UK Foreign Secretary @DavidLammy. I extended my gratitude for hosting the U.S. delegation, led by Special Presidential Envoy @SPE_Kellogg. Our team is looking forward to substantive and good technical meetings with Ukrainian and UK…

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) April 22, 2025