Ουκρανία: Τουλάχιστον 9 νεκροί στην πόλη Μαρχανέτς μετά από ρωσικό χτύπημα με drone

Ο κυβερνήτης της περιοχής, στην κεντρική-νότια Ουκρανία, δήλωσε ότι εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση, ενώ τουλάχιστον 30 τραυματίστηκαν.

Αξιωματούχος της επαρχίας επεσήμανε ότι από τη ρωσική επίθεση χτυπήθηκε λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν εργαζόμενοι που πήγαιναν στη δουλειά τους, ενώ πρόσθεσε ότι υπάρχουν «πολλοί νεκροί και τραυματίες».

Στο μεταξύ, στην περιφέρεια της Πολτάβα καταγράφηκαν καταστροφές σε επιχειρήσεις και κρίσιμες υποδομές, ενώ δύο πολίτες τραυματίστηκαν στην Οδησσό, όπως ανέφεραν οι τοπικές αρχές το πρωί της Τετάρτης.

Significant fires in the Ukrainian cities of Odesa and Poltava following Russian drone strikes tonight. pic.twitter.com/nHf1VhxZUL

— Status-6 (Military & Conflict News) (BlueSky too) (@Archer83Able) April 22, 2025