Διαψεύδει ο Λευκός Οίκος το δημοσίευμα ότι «αναζητά νέο υπουργό Άμυνας» μετά τις νέες αποκαλύψεις για Χέγκσεθ

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ είπε ότι η πληροφορία που μεταδόθηκε από το National Public Radio δεν είναι αληθής.

«Όπως είπε ο πρόεδρος (Τραμπ) σήμερα το πρωί, στηρίζει σθεναρά τον υπουργό Άμυνας» έγραψε η Λέβιτ στην πλατφόρμα Χ.

This ⁦@NPR⁩ story is total FAKE NEWS based on one anonymous source who clearly has no idea what they are talking about.

As the President said this morning, he stands strongly behind ⁦@SecDef⁩. https://t.co/5Npig8968v

— Karoline Leavitt (@PressSec) April 21, 2025