Πέθανε «με τη μυρωδιά των αμνών επάνω του»: Οι τελευταίες ημέρες του Πάπα Φραγκίσκου

Πληροφορίες όμως που βλέπουν σταδιακά το φως της δημοσιότητας, αναφέρουν ότι ο ηγέτης των 1,4 δισεκατομμυρίων Καθολικών ανά τον κόσμο συνέχισε να εργάζεται μέχρι τέλους.

Την Κυριακή του Πάσχα, μια μόλις ημέρα πριν από το θάνατό του, σε ηλικία 88 ετών, ο Φραγκίσκος έκανε την πρώτη του -μεγάλης διαρκείας- δημόσια εμφάνισή του από τον Φεβρουάριο και μετά, εισερχόμενος στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό με το λευκό βαν για να χαιρετήσει τα πλήθη.

Την ίδια ημέρα, Κυριακή του Πάσχα, συναντήθηκε με ξένους ηγέτες, υποδεχόμενος μεταξύ άλλων τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς στην κατοικία του για μια σύντομη συνάντηση.

«Χάρηκα που τον είδα χθες, αν και ήταν προφανώς πολύ άρρωστος», έγραψε ο Βανς στο X. «Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του».

I just learned of the passing of Pope Francis. My heart goes out to the millions of Christians all over the world who loved him.

I was happy to see him yesterday, though he was obviously very ill. But I’ll always remember him for the below homily he gave in the very early days…

