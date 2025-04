Τραμπ σε Ουκρανία – Ρωσία: «Αν τα βρείτε θα βγάλετε μια περιουσία από τις ΗΠΑ»

«Ας ελπίσουμε η Ρωσία και η Ουκρανία να καταλήξουν σε μια συμφωνία αυτήν την εβδομάδα», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος «Και οι δύο μπορούν στη συνέχεια να κάνουν καλές δουλειές με τις ΗΠΑ, οι οποίες είναι σε πλήρη άνθιση, και να κερδίσουν μια περιουσία!», πρόσθεσε.

Τα μεσάνυχτα έληξε η πασχαλινή εκεχειρία που είχε κηρύξει ο Βλαντιμίρ Πούτιν, εν μέσω καταγγελιών από την ουκρανική πλευρά. ότι παραβιάστηκε επανειλημμένα.

Ο Ζελένσκι, που έκανε λόγο για πάνω από 2000 παραβιάσεις, έκανε πρόταση προς την Ρωσία να εγκαταλείψει τα πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς σε πολιτικές υποδομές για τουλάχιστον 30 ημέρες.

A report by Commander-in-Chief Syrskyi as of 8:00 p.m. on Easter Day.

As of this hour, since the beginning of the day, the Russian army has violated Putin’s ceasefire more than two thousand times. There have already been 67 Russian assaults against our positions across various…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 20, 2025