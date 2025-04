Ουκρανία: «Δεν εμπιστευόμαστε την εκεχειρία του Πούτιν»

«Η θέση της Ουκρανίας παραμένει σαφής και συνεπής: στις 11 Μαρτίου στην Τζέντα συμφωνήσαμε άνευ όρων στην πρόταση των ΗΠΑ για πλήρη, προσωρινή κατάπαυση του πυρός για 30 ημέρες», ανέφερε ο υπουργός Αντρίι Σιμπίχα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Ukraine’s position remains clear and consistent: back in Jeddah on March 11, we agreed unconditionally to the U.S. proposal of a full interim ceasefire for 30 days.

Russia refused, and the Russian refusal to the United States has already lasted 39 days. Instead, the Moscow…

