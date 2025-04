Πόλεμος στην Ουκρανία: Τελεσίγραφο Τραμπ για να υπάρξει άμεσα συμφωνία

Ο Τραμπ επεσήμανε ότι οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν «πολύ σύντομα» εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Δεν υπάρχει «συγκεκριμένος αριθμός ημερών, αλλά γρήγορα, θέλουμε να το τελειώνουμε», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, σύμφωνα με το AFP.

Οι ΗΠΑ θα σταματήσουν να προσπαθούν να μεσολαβήσουν για μια ειρηνευτική συμφωνία Ρωσίας – Ουκρανίας, εκτός κι αν υπάρξουν σαφείς ενδείξεις ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία, δήλωσε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

Μιλώντας στο Παρίσι ύστερα από συνάντηση με Ευρωπαίους και Ουκρανούς αξιωματούχους, ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι ο Τραμπ συνεχίζει να ενδιαφέρεται για μια συμφωνία, αλλά έχει πολλές άλλες προτεραιότητες σε όλον τον κόσμο και είναι διατεθειμένος να προχωρήσει παρακάτω, εκτός κι αν υπάρχουν ενδείξεις προόδου.

Στο μεταξύ, αισιόδοξος ότι μπορεί να μπει ένα τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία εμφανίστηκε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς κατά τη διάρκεια της δεύτερης συνάντησής του με την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι σε διάστημα 24 ωρών, παρά τις δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Βανς συναντήθηκε με την πρωθυπουργό της Ιταλίας στην Ουάσιγκτον τη Μεγάλη Πέμπτη και οι δυο τους μετέβησαν έκτοτε αεροπορικώς στη Ρώμη, ενόψει των διακοπών του Πάσχα.

Χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων προσφέρει στη Ρωσία η Ουάσιγκτον σε περίπτωση διαρκούς κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο, οι ΗΠΑ παρουσίασαν στους συμμάχους τους προτάσεις για να καταστεί εφικτή μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης μιας περιγραφής όρων για τον τερματισμό των συγκρούσεων και τον μετριασμό των κυρώσεων κατά της Μόσχας, σε περίπτωση διαρκούς κατάπαυσης του πυρός.

Το περίγραμμα του αμερικανικού σχεδίου έγινε γνωστό κατά τη διάρκεια συναντήσεων στο Παρίσι την Πέμπτη, σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους που επικαλείται το Bloomberg.

Η αμερικανική πρόταση ουσιαστικά θα «πάγωνε» τον πόλεμο, με τα κατεχόμενα από τις ρωσικές δυνάμεις ουκρανικά εδάφη να παραμένουν υπό τον έλεγχο της Μόσχας, σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Βάσει της πρότασης, τίθενται εκτός συζήτησης οι φιλοδοξίες του Κιέβου να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Στο πλαίσιο των συνομιλιών στο Παρίσι, υπήρξε συνάντηση μεταξύ του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του Αμερικανού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και συζητήσεις μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και συμβούλων εθνικής ασφάλειας και διαπραγματευτών από τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ουκρανία.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι θέλουν να εξασφαλίσουν μια πλήρη κατάπαυση του πυρός εντός εβδομάδων, μετέδωσε νωρίτερα το Bloomberg, ενώ οι συνομιλίες αξιωματούχων αναμένεται να συνεχιστούν την ερχόμενη εβδομάδα στο Λονδίνο.

Ένας από τους αξιωματούχους που επικαλείται το Bloomberg, δήλωσε ότι τα σχέδια, τα οποία πρέπει να συζητηθούν περαιτέρω με το Κίεβο, δεν θα ισοδυναμούσαν με οριστική διευθέτηση και ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι δεν θα αναγνώριζαν τα κατεχόμενα εδάφη ως ρωσικά.

Οι αξιωματούχοι τόνισαν ότι οι συνομιλίες θα ήταν άνευ αντικειμένου εάν το Κρεμλίνο δεν συμφωνούσε να σταματήσει τις μάχες και ότι είναι απαραίτητη η παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία για να διασφαλιστεί ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα έχει μόνιμη διάρκεια.

Σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας δεν αποτελούν παράλογη επιθυμία της Ουκρανίας, αλλά πρόσθεσε ότι οι διαπραγματευτές μέχρι στιγμής δεν έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο εξειδίκευσης.

