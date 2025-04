Συναγερμός στη Φλόριντα: Αναφορές για σκοπευτή και τραυματίες στο πανεπιστήμιο

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τέσσερις τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο στο Tallahassee Memorial Healthcare, όπως δήλωσε εκπρόσωπος του νοσοκομείου.

There is a shooting around the student

Union. People are running across TN Street pic.twitter.com/B47a4iKJ8h

— Garrett Harvey (@WeatherGarrett) April 17, 2025