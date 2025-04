Reuters: Η SpaceX του Μασκ οδηγεί την κούρσα για τον αντιπυραυλικό «χρυσό θόλο» του Τραμπ

Κατά δημοσίευμα του πρακτορείου, η εταιρεία πυραύλων και δορυφόρων του Μασκ συνεργάζεται με την εταιρεία Palantir που ειδικεύεται σε πλατφόρμες λογισμικού, καθώς και με την κατασκευάστρια drones και άλλων συστημάτων άμυνας Anduril, για να αναλάβουν βασικά μέρη του «χρυσού θόλου».

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι μια πυραυλική επίθεση θα μπορούσε να είναι «η πιο καταστροφική απειλή που αντιμετωπίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες».

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα του Reuters, οι τρεις προαναφερθείσες εταιρείες ιδρύθηκαν από επιχειρηματίες που υπήρξαν σημαντικοί υποστηρικτές του Τραμπ κατά την προεκλογική περίοδο.

Παρά τα θετικά μηνύματα του Πενταγώνου προς τον όμιλο SpaceX, ορισμένες πηγές που επικαλείται το Reuters ανέφεραν ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων για το «Golden Dome» του Τραμπ βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, ενώ η τελική του δομή και ποιος θα επιλεγεί για να εργαστεί πάνω στο πρότζκετ θα μπορούσε να αλλάξει δραματικά τους επόμενους μήνες.

Κατά το δημοσίευμα, οι τρεις εταιρείες συναντήθηκαν με κορυφαίους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ και του Πενταγώνου τις τελευταίες εβδομάδες για να παρουσιάσουν το σχέδιό τους, το οποίο προβλέπει την κατασκευή από 400 έως και άνω των 1.000 δορυφόρων που θα ανιχνεύουν πυραύλους.

Ένας διαφορετικός στόλος 200 οπλισμένων δορυφόρων θα κατέστρεφε στη συνέχεια τους εχθρικούς πυραύλους, ανέφεραν τρεις από τις πηγές, σύμφωνα με τις οποίες η SpaceX δεν αναμένεται να εμπλακεί στον εξοπλισμό των δορυφόρων με όπλα.

Επί του παρόντος, δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από τον Λευκό Οίκο ή από τις εταιρείες. Το Πεντάγωνο, σύμφωνα με το Reuters, σχολίασε ότι θα παραδώσει «επιλογές στον πρόεδρο για την απόφασή του σύμφωνα με το εκτελεστικό διάταγμα και σε ευθυγράμμιση με τις οδηγίες και τα χρονοδιαγράμματα του Λευκού Οίκου».

Exclusive: Elon Musk’s SpaceX and two partners have emerged as frontrunners to win a crucial part of President Donald Trump’s ‘Golden Dome’ missile defense shield, six people familiar with the matter said https://t.co/7Lx2gOILyK 1/8 pic.twitter.com/FTpAs7njSR

— Reuters (@Reuters) April 17, 2025