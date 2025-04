Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσικά σχέδια για προμήθεια τροφίμων στον στρατό από δεσμευμένη αμερικανική εταιρεία

Όπως αναφέρει το πρακτορείο, πρόκειται για μια κίνηση που θα μπορούσε να απειλήσει τη βελτίωση των σχέσεων Ουάσιγκτον – Μόσχας, με φόντο τις εν εξελίξει διαβουλεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Κατά το ίδιο αποκλειστικό δημοσίευμα του Reuters, η αμερικανική εταιρεία που βρέθηκε στο στόχαστρο της Μόσχας είναι η επιχείρηση παραγωγής κονσερβοποιημένων τροφίμων Glavprodukt, η οποία είναι και η μόνη αμερικανική εταιρεία που έχει τεθεί υπό ρωσικό κρατικό έλεγχο.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο έχει δηλώσει ότι ο τρόπος που θα διαχειριστεί η Μόσχα την εταιρεία, θα βρεθεί στο επίκεντρο των επαφών για τη βελτίωση των σχέσεων ΗΠΑ – Ρωσίας.

Κατά τις ρωσικές αρχές, η δέσμευση της εταιρείας ήταν απαραίτητη για να εξασφαλιστεί η σταθερή παραγωγή, μεταξύ άλλων για τη διασφάλιση των μελλοντικών προμηθειών στις ένοπλες δυνάμεις και το υπουργείο Άμυνας.

Η Μόσχα έχει θέσει υπό κρατικό έλεγχο τις ρωσικές θυγατρικές περισσότερων από 10 ευρωπαϊκών εταιρειών, με το Κρεμλίνο να έχει προειδοποιήσει με περισσότερες κατασχέσεις.

Exclusive: Plans are afoot for an American-owned company seized by the Kremlin and placed under state control to be used to supply food to the Russian army, potentially threatening Moscow’s warming relations with the US https://t.co/x1AQXdhKDs

— Reuters (@Reuters) April 17, 2025