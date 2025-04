Γάζα: Στη δημοσιότητα βίντεο Ισραηλινού ομήρου

Όπως μετέδωσαν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για τον Ρομ Μπρασλάβσκι από την Ιερουσαλήμ, ο οποίος απήχθη από τρομοκράτες της Χαμάς από το μουσικό φεστιβάλ Nova στις 7 Οκτωβρίου 2023.

#BREAKING Islamic Jihad has released a propaganda video of Israeli hostage Rom Braslavski.

Rom, age 21, was abducted on October 7 after heroically saving dozens of lives at the Nova music festival.

This is the first visual confirmation that he is still alive. pic.twitter.com/fwVhresJ9E

— Aviva Klompas (@AvivaKlompas) April 16, 2025