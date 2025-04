Νετανιάχου κατά την επίσκεψή του στη Γάζα: Η Χαμάς θα υφίσταται «ολοένα και περισσότερα πλήγματα»

«Επιμένουμε να απελευθερώσει τους ομήρους μας και επιμένουμε στην επίτευξη όλων των πολεμικών μας στόχων», είπε ο Νετανιάχου στους συγκεντρωμένους στρατιώτες καθώς τα drones πετούσαν από πάνω.



Κρατώντας εκτυπωμένη μια ανάρτηση του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, ο Νετανιάχου είπε ότι ζητούσε και πάλι την καταστροφή του Ισραήλ.

«Το κάνει αυτό κατά τις διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς», είπε ο Νετανιάχου.

Today, the dictator of Iran – Ayatollah Khamenei – posted a call to eliminate Israel.

Let me be clear:

Israel will not be eliminated.

What must be eliminated is Iran’s axis of terror. pic.twitter.com/X80p3JmDMg

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) April 15, 2025