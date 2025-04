Λευκός Οίκος: Ο Αντιπρόεδρος Βανς έριξε το τρόπαιο του Οχάιο Στέιτ – Πώς σχολίασε την αμήχανη στιγμή

Μετά από εγκωμιαστικές ομιλίες του Ντόναλντ Τραμπ, του προπονητή των Buckeyes, Ράιαν Ντέι και Βανς στο South Lawn, ο Βανς – ως απόφοιτος της Πολιτείας του Οχάιο – προσπάθησε να σηκώσει το τρόπαιο. Δεν φάνηκε, ωστόσο, να συνειδητοποιεί ότι το πάνω μέρος του τροπαίου μπορεί να αποσπαστεί από τη βάση του. Έτσι λοιπόν, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος είδε το τρόπαιο να «σπάει» σε δύο κομμάτια. Ο Τρεβέιον Χέντερσον, που στεκόταν πίσω από τον Βανς, άρπαξε το πάνω μέρος του τροπαίου σε σχήμα ποδοσφαίρου, αλλά η βάση έπεσε στο έδαφος.

Ο Χέντερσον και ο Ντέι βοήθησαν τον Βανς να ξανασυναρμολογήσει το τρόπαιο και αργότερα κράτησε μόνο το πάνω μέρος, κρατώντας το στην αγκαλιά του ενώ οι παίκτες γύρω του γελούσαν.

Καθώς οι φωτογραφίες και τα βίντεο από το απρόοπτο περιστατικό του Βανς διαδόθηκαν στο Διαδίκτυο, ο αντιπρόεδρος προσπάθησε να εξηγήσει τη γκάφα του γράφοντας το εξής: «Δεν ήθελα κανένας μετά την Πολιτεία του Οχάιο να πάρει το τρόπαιο και έτσι αποφάσισα να το σπάσω», έγραψε στο X.

I didn’t want anyone after Ohio State to get the trophy so I decided to break it https://t.co/rS3Vw3BdO6

— JD Vance (@JDVance) April 14, 2025