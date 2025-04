Κ. Κάλας: «Οι ενέργειες του Ισραήλ ξεπερνούν την αναλογική αυτοάμυνα»

Η Κάλας έκανε δηλώσεις σε δημοσιογράφους μετά το τέλος του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεδρίασε σήμερα στο Λουξεμβούργο, με ζητήματα μεταξύ άλλων τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας, τις εξελίξεις στη Συρία και θέματα Μέσης Ανατολής.

Νωρίτερα σήμερα η Κάλας δήλωσε η Ευρώπη εντείνει την υποστήριξή της προς τους Παλαιστίνιους, με ένα τριετές πακέτο ύψους περίπου 1,6 δισεκατομμυρίου ευρώ για «να βοηθήσει στη σταθεροποίηση της Δυτικής Όχθης και της Γάζας».

«Η ΕΕ θα επενδύσει σε βασικής σημασίας υποδομές παρέχοντας ανθρωπιστική βοήθεια και υποστήριξη στους πρόσφυγες», τόνισε με ανάρτησή της στο X.

We are stepping up our support to the Palestinian people.

€1.6 billion until 2027 will help stabilise the West Bank and Gaza.

The EU will invest in essential infrastructure while delivering humanitarian aid and support for refugees.

We are a long-standing partner for the PA.

— Kaja Kallas (@kajakallas) April 14, 2025