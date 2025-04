FT: Με «προσωρινά κινητά» στις ΗΠΑ οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, υπό τον φόβο κατασκοπείας

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα των FT, οι οποίοι επικαλούνται τέσσερις πηγές με γνώση του ζητήματος, οι Ευρωπαίοι Επίτροποι και ανώτεροι αξιωματούχοι που θα μεταβούν στις εαρινές συνεδριάσεις του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας την επόμενη εβδομάδα έλαβαν τη νέα σύσταση.

Κατά τις ίδιες πηγές, πρόκειται για μέτρα που λαμβάνονται και σε ταξίδια σε χώρες όπως η Ουκρανία και η Κίνα, υπό τον φόβο ρωσικών ή κινεζικών υποκλοπών.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι υπάρχει ανησυχία «μήπως εισέλθουν οι ΗΠΑ στα συστήματα της E.E.».

Όπως σχολιάζουν οι FT, η αντιμετώπιση των ΗΠΑ ως δυνητικού κινδύνου για την ασφάλεια υπογραμμίζει πώς οι σχέσεις Ουάσιγκτον – Βρυξελλών έχουν επιδεινωθεί μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία, με φόντο τις ανακοινώσεις του για δασμούς, αλλά και τις δηλώσεις του εις βάρος της Ε.Ε.

Ο Τραμπ έχει κατηγορήσει επανειλημμένα την Ε.Ε. ότι «εκμεταλλεύεται» τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Breaking news: The European Commission is issuing burner phones and basic laptops to some US-bound staff to avoid the risk of espionage — a measure traditionally reserved for trips to China https://t.co/PfHCZHzMJe pic.twitter.com/QZnHL3trYs

— Financial Times (@FT) April 14, 2025