Γάζα: Η επικριτική ανάρτηση Μπέρμποκ για το πλήγμα που ισοπέδωσε νοσοκομείο και η απάντηση του ισραηλινού ΥΠΕΞ

«Η σκληρή τρομοκρατία της Χαμάς πρέπει να καταπολεμηθεί. Ισχύει ωστόσο το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, με ειδική υποχρέωση προστασίας των περιοχών αμάχων. Πώς μπορεί να εκκενωθεί ένα νοσοκομείο σε λιγότερο από 20 λεπτά;», έγραψε η κ. Μπέρμποκ σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα «Χ».

Τόνισε ακόμη ότι «απαιτείται μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα», ενώ ζήτησε εκ νέου να απελευθερωθούν οι όμηροι και να παρασχεθεί ανθρωπιστική βοήθεια στους κατοίκους της Γάζας. «Διαφορετικά θα υπάρξουν περισσότερα βάσανα, μίσος και εκτοπισμός», πρόσθεσε.

Απαντώντας στην Αναλένα Μπέρμποκ, το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ έκανε λόγο για «ακριβή επίθεση» σε ένα μόνο κτίριο που χρησιμοποιούσε η ισλαμιστική Χαμάς ως κέντρο διοίκησης και ελέγχου.

«Θα περιμέναμε μια σαφή και σθεναρή καταδίκη της χρήσης νοσοκομείων από τη Χαμάς και όχι ρητορική η οποία ενθαρρύνει την συνεχιζόμενη κατάχρηση πολιτικών υποδομών από τη Χαμάς», απάντησε το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ. Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε έγκαιρη προειδοποίηση πριν από την επίθεση και δεν υπήρξαν απώλειες αμάχων ως αποτέλεσμα της επίθεσης, υποστήριξε η ισραηλινή πλευρά.

We would expect a clear and strong condemnation of Hamas’s use of hospitals, not rhetoric that encourages Hamas’s continued abuse of civilian infrastructure.

Here are important facts that are unfortunately missing from your statement:

This was a precise strike on a single… https://t.co/YUXKVhdTVN

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) April 13, 2025